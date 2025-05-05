Молодого брянца ждёт колония за попытку торговать наркотиками

19-летнего брянца по решению ждёт колония за попытку торговать наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель областного центра.

В сентябре 2024 года юноша сделал 23 «закладки» с марихуаной в Володарском районе Брянска. За каждую он планировал получить по тысячи рублей. Преступление пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 150 граммов наркотиков.

В суде юноша пояснил, что таким способом решил заработать «лёгкие деньги». Суд отправил виновного на четыре с половиной года в колонию общего режима. Решение не вступило в законную силу.