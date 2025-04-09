Молодого брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В преступлении обвинили 19-летнего юношу.

По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый сделал 18 «закладок» с марихуаной, пытаясь сбыть более 127 граммов наркотиков. Запрещённые вещества из незаконного оборота изъяли сотрудники полиции.

Обвиняемый виновным себя признал. Он пояснил, что решил так заработать деньги, чтобы погасить кредит.