Молодого жителя Новозыбкова суд отправил в тюрьму за убийство приятеля

21-летнего жителя Новозыбкова суд отправил в тюрьму на 10 лет за убийство приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Новозыбкова рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушал 21-летнему жителю города.

Ночью 13 мая 2023 года пьяный парень в своей квартире дома на улице Чкалова поссорился со своим знакомым. Фигурнат ударил приятеля кулаком в голову. Упавшего на пол гостя хозяин квартиры продолжил избивать. Потерпевший умер от полученных травм в больнице.

Судом отправил виновного на 10 лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.