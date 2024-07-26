Молодогвардейцы представили инициативы брянскому спикеру

Молодогвардейцы представили законодательные инициативы брянскому спикеру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с молодогвардейцами. Активисты представили спикеру свои инициативы.
Так, они предложили поощрять победителей и призёров чемпионата «Профессионалы». Кроме того, ребята настаивают на мерах поддержки в рамках проекта «Легкий старт» для бизнесменов в возрасте до 35 лет, а также молодых IT-специалистов. Поступившие предложения Валентин Суббот поручил изучить профильным комитетам.
«В регионе созданы десятки молодежных объединений различной направленности, в которых состоят тысячи ребят с активной жизненной позицией. Их поддержка и развитие – приоритет для руководства области. Мы делаем все возможное, чтобы наша молодежь чувствовала, что с ней считаются, что ее мнением интересуются и всегда окажут содействие», — отметил спикер.
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