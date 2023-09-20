Молодой байкер погиб на брянской трассе

20-летний байкер погиб при столкновении с «КАМАЗом» в городе Дятьково. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в Дятьково на улице Фокина. 20-летний водитель не справился с управлением питбайка BSE. Мотоцикл врезался сначала в автомобиль «ГАЗ», а потом в «КАМАЗ». 60-летний водитель грузовика в этот момент объезжал «ГАЗ».

Байкер от полученных травм умер на месте до приезда медиков. У него не было водительских прав и мотошлема. Полиция проводит проверку.