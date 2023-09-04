Молодой брянец накупил продуктов с карты пенсионерки

18-летний брянец накупил продуктов с карты 78-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 78-летняя жительница Володарского района Брянска.Женщина рассказала, что где-то потеряла свою банковскую карту. Платежным средством воспользовался неизвестный злоумышленник и потратил 11 тысяч рублей со счета.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к хищению 18-летнего жителя Брянска. Он оплатил чужой картой вещи и продукты.

Возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до шести лет колонии.