Молодой водитель и девочка пострадали в аварии в Стародубе

18-летний водитель и 14-летняя девочка пострадали в аварии в Стародубе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Стародубе накануне произошла авария. По предварительной информации, 18-летний водитель не справился с управлением Ford Fusion при проезде опасного поворота. Легковушка выехала на обочину и врезалась в дерево.

Молодой водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными ранами рук и ушибом головы. Его 14-летняя пассажирка травмировала голову и руку. Госпитализация ей не потребовалась.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.