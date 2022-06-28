Молодой водитель и девушка пострадали в аварии в Почепе

«ВАЗ-2107» не пропустил Daewoo Nexia.

19-летний водитель и 18-летняя девушка пострадали в аварии в Почепе.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Мглинской. 19-летний водитель «ВАЗ-2107» при развороте с обочины не пропустил Daewoo Nexia.

В результате столкновения водитель отечественной легковушки черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы лица, рук и ног.

18-летняя пассажирка иномарки также травмировала голову и ушибла грудную клетку и руку. Обоих пострадавших увезли в больницу.