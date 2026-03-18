Молодой водитель из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД

2026, 18 марта 15:30

Молодой водитель из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД города Брянска обнаружили в группе в социальной сети видеозапись с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota. Иномарка на большой скорости проехала перекрёсток, лишь чудом избежав столкновения с машиной, которая имела преимущество в движении.

Полицейские установили, что за рулём был 18-летний житель Брянска. На него инспекторы составили административный материал. Нарушителю грозит штраф.