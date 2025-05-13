Молодой водитель погиб на трассе в Стародубском округе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ночью 13 мая в Стародубском муниципальном округе на 31-м км автомобильной дороги регионального значения «Стародуб – Новые Ивайтенки» произошла смертельная авария. 22-летний водитель не справился с управлением автомобиля Ford Focus. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи. За руль он сел, не имея водительского удостоверения. Также он не был пристегнут ремнём безопасности. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение без прав. По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительные органы проводят проверку.