Молодой водитель получил травмы на брянской трассе

19-летний водитель получил травмы при столкновении двух машин на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 109 километре автодороги федерального значения М3 «Украина» в Брянском районе. 75-летний водитель за рулём «ВАЗ 21053» при развороте с обочины не уступил дорогу «ВАЗ 210540». 19-летний автомобилист ехал прямо.

Молодой водитель получил травму головы, ушиб бёдер и рану предплечья. Госпитализация ему не потребовалась

На обоих автомобилистов инспекторы составили административные протоколы. По факту аварии стражи порядка проводят проверку.