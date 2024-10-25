Молодой водитель попал в больницу после аварии на брянской трассе

19-летний водитель попал в больницу после аварии на трассе в Климовском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне на 37-м км автомобильной дороги «Климово — Чуровичи — граница с государством Украина» в Климовском районе произошла авария. 19-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Молодой водитель с тяжелыми травмами попал в больницу. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.