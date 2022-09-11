Молодой водитель повредил голову в аварии в Севском районе

19-летний автомобилист попал в больницу с травмой головы после ДТП на трассе в Севском районе, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 7 км автодороги «М-3 Украина – Суземка» в Севском районе. 19-летний водитель на Kia Rio не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и по касательной задела внедорожник «Лада-212140». После этого иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

Водителя Kia с черепно-мозговой травмой отвезли в больницу. Он не был пристегнут ремнем безопасности.