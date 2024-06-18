Молодой водитель сломал челюсть в аварии в Фокино

Молодой водитель сломал челюсть при столкновении двух машин в Фокино. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Фокина в городе Фокино произошла авария. 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля Alfa Romeo. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Passat. Водитель Alfa Romeo с рваной раной подбородка и перелом челюсти попал в больницу.

Инспекторы выяснили, что пострадавший автомобилист получил права менее двух лет назад. По факту аварии полиция проводит проверку.