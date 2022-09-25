Молодой водитель впал в кому после ДТП в Пильшино

18-летний юноша на мопеде впал в кому после столкновения с грузовиком в Выгоничском районе, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Мира в посёлке Пильшино. 18-летний водитель мопеда врезался в припаркованную на обочине фуру DAF с полуприцепом.

Байкер получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Молодой человек впал в кому. Его отвезли в больницу.

Инспекторы выяснили, что юноша никогда не получал водительских прав.

Передвигался на мопеде он без мотошлема и защитной экипировки.