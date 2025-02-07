Молодую рецидивистку задержали брянские полицейские за кражу украшений из дома

Молодую рецидивистку задержали брянские полицейские за кражу украшений и денег из чужого дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска задержали 23-летнюю жительницу Брянска. Девушку подозревают в краже из частного домовладения

Правоохранители выяснили, что фигурантка пробралась в чужой дом, разбив стекло молотком. Она похитила золотые серьги, два кольца, цепочку, а также 15 тысяч рублей. Девушка рассказала, что заложила ювелирные изделия в ломбард, а деньги потратила. Полицейские выяснили, что аналогичным образом подозреваемая проникла ещё в два дома, но ничего ценного там не нашла.

Девушка уже была судима за кражу и побывала в тюрьме. Но на путь исправления она не встала. Криминальный почерк домушницы также не изменила. В качестве орудия преступления она использовала ударный инструмент.

Фигурантку суд отправил в СИЗО. Ей предъявили обвинение. Ей также грозит ответственность за покушение на кражу.