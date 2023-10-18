Молодую жительницу Брянска подозревают в серии краж из магазинов

20-летнюю жительницу Брянска подозревают в семи кражах продуктов и косметики из магазинов. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Брянские полицейские раскрыли серию краж из магазинов самообслуживания в Советском районе областного центра. К преступлениям оказалась причастна 20-летняя жительница Бежицкого района. Ранее девушка уже была судима за аналогичные нарушения закона.

Стражи порядка выяснили, что задержанная причастна к семи кражам. Она заходила в магазин и складывала в рюкзак продукты и средства гигиены на сумму около четырёх -пяти тысяч рублей. Затем она сбегала из торговой точки, минуя кассу.

Возбуждены уголовные дела.