Мордобой на новом кольце у «Метро» сняли на видео (ВИДЕО)

Двое водителей не поделили дорогу.

В Брянске сняли драку двух водителей, которая произошла на новом разворотном кольце строящейся дороги между Фокинским и Володарским районами. Запись опубликована в соцсетях. «Мордобой на новом кольце, «Метро», – сообщил ее автор.

На видео, сделанном регистратором проезжавшей мимо машины, видно, что автомобилисты остановились на кольце, чтобы обсудить Правила дорожного движения и, вероятно, порядок очередности проезда. Но уже с первых секунд дискуссия переросла в драку, осложнив движение для остальных водителей.

В комментариях горожане отмечают, что причиной конфликта стала разметка, нанесенная дорожниками в минувшие выходные, – не все брянские автомобилисты разобрались с правилами проезда нового кольца.