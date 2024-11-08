Мошенничество на 60 тысяч рублей раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в мошенничестве на 60 тысяч рублей задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Брянска. В социальной сети он разместил объявление с просьбой о помощи в конвертировании валюты. На публикацию откликнулся молодой человек. За работу незнакомец попросил предоплату. Потерпевший перевёл на указанный счёт 60 тысяч рублей. После получения денег аферист перестал выходить на связь.

Полицейские установили личность интернет-мошенника. 23-летнего брянца правоохранители задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».