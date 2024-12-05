Мошенничество на пункте выдачи заказов раскрыли брянские полицейские
Мошенничество на пункте выдачи заказов раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился клиент пункта выдачи товаров маркетплейса из Карачевского района. Часть возвращенных им покупок не дошла на склады компании.
Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищениям причастна 41-летняя работницы пункта выдачи. Женщина призналась, что в течение четырех месяцев, оформляя возвраты через компьютерную программу, забирала приглянувшиеся товары себе. Она рассчитывала, что пропажу отдельных вещей никто не заметит. Ущерб превысил 103 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».