Мошенничество раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в мошенничестве под видом ремонта задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клинцовского района. В интернете она нашла контакты мастера по ремонту дома. Потерпевшая договорилась с ним о проведении работ в её жилье, а также перевела 43 тысячи рублей на строительные материалы. Но мастер перестал отвечать на звонки.

Полицейские задержали 33-летнего жителя Клинцов. Он рассказал, что деньги потерпевшей потратил на личные нужды.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».