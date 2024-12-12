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Мошенничество раскрыли полицейские в Брянске

2024, 12 декабря 09:30 Происшествия
Мошенничество раскрыли полицейские в Брянске
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Жителя Воронежской области, подозреваемого в обмане через интернет, установили брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратилась 43-летняя жительница Советского района Брянска. Несколько месяцев назад она разместила в интернете объявление о поисках мастера п ремонту в квартире. На него откликнулся незнакомый мужчина. В мессенджере они обсудили детали и стоимость ремонта. Женщина перевела 5600 рублей на покупку материалов. Но «мастер» пропал..

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к мошенничеству причастен 28-летний житель Воронежской области. Он уже был задержан полицейскими в Липецкой области за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело.

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