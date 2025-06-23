Мошенничество с кредитом раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемую в мошенничестве с кредитом задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Володарского района Брянска. На неё оказался оформлен кредит в микрофинансовой организации.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна родственница заявительницы. 22-летняя жительница областного центра сфотографировала паспорт потерпевшей, когда была в гостях. В интернет-банке подозреваемая оформила кредит на 3000 рублей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Мошенничество».