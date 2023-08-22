Мошенника из Москвы задержали брянские полицейские

Мошенника из Москвы, торговавшего в Сети несуществующими колесами, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 48-летняя жительница Брянска. В интернете она нашла объявление о продаже автомобильных колес. Женщина договорилась с продавцом и перевела на его счет 10 тысяч. Но товар заявительница так и не получила, а продавец исчез.

Сотрудники полиции Брянска выяснили, что к преступлению причастен 27-летний житель Москвы. Его задержали. Мужчина рассказал, что испытывал финансовые трудности и таким образом решил подзаработать.

Возбуждено уголовное дело по статьи «Мошенничество».