Мошенники обманули четверых брянцев под предлогом замены сим-карты
Дистанционные мошенники похитили почти 800 тысяч рублей у четверых брянцев под предлогом замены сим-карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Четверо жителей Брянской области на прошлой неделе стали жертвами лжеработников оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщили о необходимости заменить якобы устаревшие сим-карты или продлить срок договора на предоставление услуг связи. Во время беседы мошенники получили доступ к счетам потерпевших. Жертвы мошенничеств лишились 792 тысяч рублей.
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