Мошенники обманули четверых брянцев под предлогом замены сим-карты

Дистанционные мошенники похитили почти 800 тысяч рублей у четверых брянцев под предлогом замены сим-карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Четверо жителей Брянской области на прошлой неделе стали жертвами лжеработников оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщили о необходимости заменить якобы устаревшие сим-карты или продлить срок договора на предоставление услуг связи. Во время беседы мошенники получили доступ к счетам потерпевших. Жертвы мошенничеств лишились 792 тысяч рублей.