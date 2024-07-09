Мошенники похитили почти 12 млн рублей у брянцев за неделю

Телефонные мошенники похитили почти 12 млн рублей у тридцати брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе телефонные и кибермошенники обманули 30 жителей Брянской области. Они лишились 871 000 рублей.

В четверти случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Она сообщали о подозрительных переводах, списании денег с карт и блокировке счетов. Потерпевшие сами называли коды для подтверждения операции, а некоторые переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» счёт.

Лжебанкиры похитили у семи потерпевших 6 029 000 рублей.