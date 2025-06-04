Москвича обвиняют в попытке подкупить брянского инспектора ДПС

Москвича ждёт суд по обвинению в попытке подкупить брянского инспектора ДПС. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Приговор выслушает 44-летний житель Москвы.
По версии следствия, в ночь на 25 апреля 2025 года на улице Ленина в посёлке Погар инспекторы остановили для проверки автомобиль Nissan Teana. Водитель прошёл к служебной машине вместе с сотрудником ГАИ. В этот момент нетрезвый пассажир иномарки сел за руль уехал. Через некоторое время его задержали полицейские.
Не желая быть привлеченным к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения и без прав, фигурант решил откупиться. Он предложил полицейскому 70 тысяч рублей. Получив отказ, мужчина положил деньги под фуражку инспектора, лежавший на столе. Сотрудник ГАИ от взятки отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть.
04.06.2025 11:33
«Небесный батальон» на общей плите
В Смоленской области открыт уникальный мемориал воинам, погибшим в Афганистане. В селе Рыбки Сафоновского округа Смоленской области состоялось торжественное открытие уникального мемориала, посвященного воинам-афганцам. Это место, объединившее поколения, стало воплощением идеи «Небесного батальона» – единой гранитной плиты, на которой увековечены имена тех, кто не вернулся из Афганистана. На церемонии присутствовало более тысячи человек. Инициаторами создания столь значимого объекта выступили
04.06.2025 11:29
Все – на медосмотр!
Под председательством губернатора Василия Анохина прошло совещание с участием руководителей учреждений здравоохранения региона и глав округов, посвящённое вопросам совершенствования системы здравоохранения. «Ключевой вопрос – организация профилактических мероприятий. Своевременное выявление заболеваний в большинстве случаев гарантирует успешное лечение. С начала года диспансеризацию и медосмотры прошли более 230 тысяч смолян, что составляет почти 32% от планового показателя на год», – поделился подробностями глава региона. Василий
04.06.2025 11:27
Двусторонние договорённости
Смоленск во второй раз стал ключевой площадкой для подготовки решений по дальнейшей интеграции России и Белоруссии. В областном центре состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Межгосударственное мероприятие провели заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук, Глава Администрации Президента РБ Дмитрий Крутой, Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РБ Борис Грызлов,
04.06.2025 11:26
В бизнес-сфере
Как развивается предпринимательство в регионе? Наш регион впервые принял съезд лидеров «Опоры России» – главного делового объединения малого и среднего предпринимательства страны, на который приехало более 60 делегаций из различных уголков России и Белоруссии. Форум прошёл под руководством Президента Общероссийской организации Александра Калинина, и его главной темой стало сотрудничество бизнеса двух стран. «Смоленская область, как
04.06.2025 11:25
«Небесный батальон»: Открыт уникальный мемориал погибшим воинам в Афганистане
В селе Рыбки Сафоновского округа открыли уникальный мемориальный комплекс, посвящённый воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Этот монумент воплотил в себе глубокую и поистине новаторскую идею «Небесного батальона» – увековечить на единой гранитной плите имена всех павших в той войне. На церемонии присутствовало более тысячи человек. Инициаторами создания масштабного проекта выступили председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и лидер Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных
28.05.2025 11:51
На старт!
В регионе может появиться центр лёгкой атлетики с восстановительным комплексом для лечения и реабилитации спортсменов. Возможность создания такого учреждения стала одной из тем встречи губернатора Василия Анохина с главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики Петром Фрадковым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития лёгкой атлетики в регионе. В числе предметов обсуждения – модернизации манежа и стадиона в Смоленске, а также реконструкция беговой трассы в Реадовском парке. «Реализация этих