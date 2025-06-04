Москвича обвиняют в попытке подкупить брянского инспектора ДПС

Москвича ждёт суд по обвинению в попытке подкупить брянского инспектора ДПС. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Приговор выслушает 44-летний житель Москвы.

По версии следствия, в ночь на 25 апреля 2025 года на улице Ленина в посёлке Погар инспекторы остановили для проверки автомобиль Nissan Teana. Водитель прошёл к служебной машине вместе с сотрудником ГАИ. В этот момент нетрезвый пассажир иномарки сел за руль уехал. Через некоторое время его задержали полицейские.

Не желая быть привлеченным к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения и без прав, фигурант решил откупиться. Он предложил полицейскому 70 тысяч рублей. Получив отказ, мужчина положил деньги под фуражку инспектора, лежавший на столе. Сотрудник ГАИ от взятки отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть.