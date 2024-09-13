Мотоцикл с санками на тросе остановили полицейские в Брянске

Двух подростков на мотоцикле с санками на тросе остановили полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 10 сентября в районе дома №35 по улице Молодой Гвардии в Брянске сотрудники полиции заметили питбайк Raiser RS-250. К мототранспорту тросом были прикреплены санки, в которых сидел юноша.

Водителем байка оказался 17-летний подросток. Инспекторы привлекли его к административной ответственности за отсутствие водительских прав и опасную перевозку пассажира. Транспорт отвезли на специализированную стоянку.

Подросток пояснил, что мотоцикл ему на 15-летие подарили родители. Законного представителя несовершеннолетнего полицейские также оштрафовали на 30 тысяч рублей и составили протокол за ненадлежащее воспитание.