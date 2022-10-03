Мотоцикл врезался в иномарку в Брянске

32-летний мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в областном центре.

ДТП произошло на улице Речной в Брянске. По информации ГИБДД, 32-летний водитель на мотоцикле «Ирбис» врезался в остановившийся перед переходом автомобиль Hyundai Sonata .

Байкер получил черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и позвоночника. Его отправили в больницу.