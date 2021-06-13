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Мотоциклист без прав протаранил микроавтобус под Жуковкой

2021, 13 июня 13:52 Происшествия
Мотоциклист без прав протаранил микроавтобус под Жуковкой
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Ранены трое.

Три человека пострадали в результате аварии на 1-м километре дороги Жуковка – Ржаница в Жуковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 12 июня около 8.55 28-летний водитель спортинвентаря Motolаnd, не имеющий прав, при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Ford Transit под управлением 61-летнего водителя.

Водителя микроавтобуса госпитализировали с сотрясением головного мозга и резаной раной верхней поверхности головы. Его 62-летнюю пассажирку госпитализировали с закрытым переломом грудины и ушибленной раной головы.

Мотоциклиста доставили в больницу с сочетанной травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом малоберцовой кости.

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