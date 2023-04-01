Мотоциклист протаранил столб и забор в Брянске

42-летний мотоциклист получил переломы при столкновении со столбом и забором в областном центре. О происшествии сообщили в городском ГИБДД.

Авария произошла в районе дома 167А по улицк Бежицкой в Брянске. 42-летний мужчина на мотоцикле BENELLI STELS P2500 не справился с управлением. Двухколёсный транспорт задел электроопору, а потом врезался в забор.

Мотоциклиста госпитализировали с множественными переломами. Он управлял транспортом без экипировки и мотошлема.