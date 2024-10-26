Мужчина и мальчик погибли в аварии в Брянском районе

Мужчина и девятилетний мальчик погибли в аварии в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На федеральной автомобильной дороге М3 «Украина» в Брянском районе произошла авария. Водитель, 1976 года рождения, за рулём автомобиля Skoda выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в микроавтобус Iveco.

Водитель и девятилетний пассажир Skoda от полученных травм погибли до приезда скорой медицинской помощи.

По предварительной версии водитель мог заснуть за рулём. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.