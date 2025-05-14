Мужчина и женщина погибли на пожаре в жилом доме в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Днём 14 мая 2025 года в спасательное ведомство поступила информация о пожаре произошло в Почепском районе. В селе Чернецкая Коста на улице Победы загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Больше часа спасатели тушили огонь.

После ликвидации пожара они обнаружили тела двоих погибших: 34-летнего мужчины и его 39-летней сожительницы.

По предварительной версии, пожар начался из-за оставленной на включенной газовой плите еды. Причины установит пожарно-техническая экспертиза. Проверку проводят следователи.