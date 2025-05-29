Мужчина и женщина погибли в ДТП на трассе в Мглинском районе

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе в Мглинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером в Мглинском районе на 39-м километре автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин» произошла авария. 26-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-2115» при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в «ВАЗ-2112». 39-летний мужчина следовал в направлении города Почеп.

Оба водителя, а также двое детей трёх и четырех лет из «ВАЗ-2115» получили травмы и попали в больницу. 25-летняя пассажирка «ВАЗ-2115» и 48-летний пассажир «ВАЗ-2112» погибли на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.