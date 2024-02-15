Мужчина и женщина попали в больницу после аварии в Брянске

Водитель и пассажирка легковушки попали в больницу с переломами после ДТП в центре Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На проспекте Московском в Брянске произошла авария. 38-летний водитель не справился с управлением «Лада Приора» . Легковушка съехала на обочину и врезалась в электроопору.

Водитель с переломами бедра, костей таза и рёбер, а также двусторонним пневмотораксом попала в реанимационное отделение больницы. Его 40-летняя пассажирка сломала ключицу и ребро. Женщину доставили с травматологию.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства аварии.