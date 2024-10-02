Мужчина и женщина попали в больницу после ДТП на брянской трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 32 километре федеральной трассы «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошло ДТП. 39-летний водитель автомобиля Ssang Yong ехал по обочине и не справился с управлением. Легковушка выехала на полосу встречного движения, и врезалась в Volkswagen.

45-летний водитель и 43-летняя пассажирка второй иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.