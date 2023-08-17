Мужчина и женщина попали в больницу после ДТП на брянской трассе

Мужчина и женщина получили тяжелые травмы в ДТП на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 88 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» произошло ДТП. 52-летний водитель не справился с управлением автомобиля «Лада. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель и его 77-летняя пассажирка с тяжелыми травмами попали в больницу. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Полиция проводит проверку.