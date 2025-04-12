Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Климовском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Климовском районе на 38 км автомобильной дороги «Климово – Чуровичи – гр. Украина» произошла авария. 41-летний водитель не справился с управлением автомобиля Ford Focus. Легковушка съехала в кювет.

Водитель и его 39-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу. Оба пострадавших не были пристёгнуты ремнями безопасности.

На автомобилиста инспекторы возбудили административное расследование.