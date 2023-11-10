Мужчина погиб на дороге в Новозыбкове

Иномарка наехала на лежащего на дороге мужчину в Новозыбкове. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Советской в городе Новозыбкове произошла авария. 18-летняя девушка на Opel Corsa наехала на 63-летнего пешехода. Мужчина лежал на проезжей части. Пешеход погиб до приезда медиков.

Стражи порядка выяснили, что мужчина вел маргинальный образ жизни. Отношений с родственниками и знакомыми он не поддерживал. Куда погибший шёл оперативникам выяснить не удалось.

Девушка же владеет правами менее года. Правила дорожного движения за это время она нарушил один раз — выехала на полосу встречного движения.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.