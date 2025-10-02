Мужчина погиб на пожаре в Брянске

Пожилой мужчина погиб на пожаре в многоэтажке в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Накануне днём в единую диспетчерскую службу города Брянска поступила информация о пожаре в Володарском районе. На улице Воровского загорелась квартира в многоэтажном доме №5.

Пожарные расчёты меньше чем за час ликвидировали возгорание. В помещении спасатели обнаружили тело 74-летнего мужчины, инвалида I группы.

Причину трагедии устанавливают следователи.