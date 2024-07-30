Мужчина погиб на пожаре в брянском посёлке
Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в брянском посёлке Добрунь. О происшествии сообщили в региональном МЧС.
Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Добрунь Брянского района. На улице Деснянская загорелся жилой дом.
Больше часа огонь тушили спасатели на четырех автоцистернах.
на пожаре погиб мужчина п. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.
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