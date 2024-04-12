Мужчина погиб на пожаре в Карачеве
Мужчина погиб на пожаре в доме в Карачеве. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В ночь на 12 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Карачеве. На улице Октябрьская загорелся частный жилой дом.
Пару часов огонь тушили спасатели на двух автоцистернах. На пожаре погиб мужчина. Причину возгорания выясняют эксперты.
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