Мужчина погиб на пожаре в Карачеве

Мужчина погиб на пожаре в доме в Карачеве. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 12 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Карачеве. На улице Октябрьская загорелся частный жилой дом.

Пару часов огонь тушили спасатели на двух автоцистернах. На пожаре погиб мужчина. Причину возгорания выясняют эксперты.