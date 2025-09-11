Мужчина погиб на пожаре в посёлке в Новозыбковском районе

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в посёлке Новозыбковского района. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Новомосковском городском округе. В посёлке Верещаки на улице Коммунистическая загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Спасатели более получала боролись с возгоранием. В огне погиб мужчина.

В причинах происшествия разбираются следователи.