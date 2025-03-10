Мужчина погиб на пожаре в Сураже

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Сураже. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Сураже. На улице Фабричная загорелась квартира в многоквартирном доме.

На вызов оперативно прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели эвакуировали из дома 20 жильцов.

Пожарные ликвидировали возгорание. В огне погиб мужчина. В причинах происшествия разбираются правоохранители.