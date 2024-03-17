Мужчина погиб на трассе в Клинцовском районе
Мужчина погиб под колёсами иномарки на трассе в Клинцовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 7 км автодороги «Клинцы-Коржовка-Голубовка» в Клинцовском районе. 21-летний водитель за рулём Kia Rio сбил 26-летнего пешехода. Мужчина в темной одежде шёл через дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход умер.
Степень состояния опьянения погибшего установит экспертиза. Полиция проводит проверку по факту аварии.
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