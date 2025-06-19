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Мужчина погиб в аварии на брянской трассе

2025, 19 июня 09:48 Происшествия
Мужчина погиб в аварии на брянской трассе
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Мужчина погиб в аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

 

В Клинцовском районе на 21-м км автомобильной дороги регионального значения «Клинцы — Гордеевка — Красная Гора» накануне произошла авария. 52-летняя женщина за рулём автомобиля Hyundai Creta стала обгонять «СЕАЗ». 65-летний водитель в этот момент стал поворачивать налево. Машины столкнулись. После этого в них врезался Kia Sorento. От удара Hyundai съехал на обочину.

Водитель «СЕАЗ» от полученных травм умер до прибытия скорой медицинской помощи. 32-летняя пассажирка Hyundai с травмами попала в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают полицейские.

 

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