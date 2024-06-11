40-летний мужчина погиб в аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 7 километре автодороги «Суземка – Трубчевск» — Белая Берёзка в Трубчевском районе. 29-летний водитель автомобиля не справился с управлением AUDI-100. Легковушка съехала в кювет и врезалась в препятствие.

40-летний пассажир иномарки получил смертельные травмы. Водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытой раной лба и лица.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.