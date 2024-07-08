Мужчина погиб в ДТП на брянской трассе

28-летний водитель умер в больнице от травм, полученных в аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 1 километре региональной автодороги «Клинцы — Гордеевка – Красная Гора — Антоновка» произошло ДТП. 28-летний водитель потерял управление автомобилем «Lada Granta». Легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Мужчина получил тяжёлые травмы. Он умер в больнице.

Обстоятельства аварии устанавливают стражи порядка.