46-летний мужчина погиб в ДТП на брянской трассе в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 164 километре автодороги федерального значения «Орел-Брянск-Смоленск» в Жуковском районе. 69-летний водитель за рулём Toyota Land Cruiser при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль Toyota Land Cruiser. 46-летний водитель второй иномарки погиб на месте. Его 19-летний пассажир с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом плеча и ушибами лица попал в больницу. Ещё одного 19-летнего пассажира с ушибами после осмотра врачей отпустили домой.

Полиция проводит проверку по факту аварии.