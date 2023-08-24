Мужчина погиб в ДТП на брянской трассе

46-летний водитель погиб в утренней аварии на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Около 8 часов утро 24 августа на 14 км автодороги «Брянск-Дятьково» в Брянском районе произошло ДТП. 46-летний водитель на Ford FUSION при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda 3. Затем Ford врезался в Volvo S80.

Водитель Ford умер в больнице. 42-летний пассажир Ford и 29–летний водитель Mazda 3 госпитализированы с травмами.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.